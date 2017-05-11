Автор: Маргарита Кислицына

Сделать очередь на ольхонский паром электронной

Опубликовано: 11.05.2017 14:17

С таким предложением выступило министерство строительства и дорожного хозяйства Иркутской области.

В туристический сезон добраться с материка на остров и обратно довольно проблематично. Желающих насладиться байкальской природой много. Возникают недопонимания и даже драки. Ожидается, что уже с 1 июня поток автовладельцев, желающих увидеть Ольхон, вырастет на 30%. Электронный контроль позволит отрегулировать перевозки. Напомним, этим летом курсировать между материком и островом будут три парома: "Дорожник", "Ольхонские ворота" и новый "Семен Батагаев".

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