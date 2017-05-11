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Автор:
Ирина Белогривая

Участники Великой Отечественной войны справили новоселье

Опубликовано: 11.05.2017 14:16

Изображение Каждому ветерану по квартире. В Иркутской области все участники Великой Отечественной войны, которые стояли на учете на улучшение жилищных условий в 2017 году, справили новоселье. Квартиры они приобрели благодаря социальным выплатам, которые производят по президентскому указу. В новое жилье ветераны въехали как раз перед Днем Победы.

В новой квартире Тамары Тарасовой из мебели пока только стул. Справлять новоселье в собственной двушке она будет после ремонта. Жилье купили буквально несколько недель назад. "До сих пор не верю!" - признается Тамара Николаевна. И добавляет: "Жаль муж не увидит". Супруг Татьяны Тарасовой - участник Великой Отечественной. Умер уже давно. Женщина в одиночку растила четверых детей. Говорит, на новое жилье и не надеялась. А тут такой подарок ко Дню Победы. "Сначала ожидала. Потом уже перестала ждать. Думала, не доживу никак! Хороший подарок! Не ожидала. А то у меня однокомнатная. И то это внука квартира", - говорит Тамара Тарасова, вдова участника ВОВ.

Купить квартиру помог ветеранский сертификат. По президентскому указу участникам войны и их вдовам в регионе выделяют денежную помощь в размере почти 1 миллиона 300 тысяч рублей. В этом году область из федерального бюджета получила более 55 миллионов. Четверо ветеранов въехали в новые квартиры до 9 Мая. Участникам войны выплаты производят в приоритетном порядке. Всего в этом году социальные выплаты получат 44 человека. "По состоянию на 1 мая на учете в области состоит еще 22 участника. Это члены семьи погибших, вдовы. Для обеспечения их жильем необходимо 28 миллионов рублей, которые, может быть, будут в этом году предоставлены. А может, и в 2018-м. Пока Федерация данный вопрос не обозначила", - сообщила Светлана Иевлева, заместитель министра социальной защиты, опеки и попечительства Иркутской области.

Всего за 8 лет исполнения президентского указа 7,5 тысяч ветеранов войны и их вдов получили социальные выплаты. Всего на эти цели федеральный центр выделил более 8 миллиардов рублей.

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