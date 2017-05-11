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Автор:
Ирина Белогривая

Исполняющим обязанности главы Вихоревки назначили Сергея Касьянова

Опубликовано: 11.05.2017 14:09

Изображение До этого Касьянов занимал пост первого заместителя Вихоревского городского поселения. Напомним, 10 мая губернатор Сергей Левченко отправил в отставку бывшего руководителя муниципалитета Геннадия Пуляева.

Причиной послужили многолетние нерешенные проблемы в сфере коммунального хозяйства города. Прошлой зимой в Вихоревке вообще ввели режим чрезвычайной ситуации из-за срыва отопительного сезона.

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Исполняющим обязанности главы Вихоревки назначили Сергея Касьянова
Анонимный посетитель 11 мая 2017 г., 19:10
 
Сообщений: 52173
Регистрация: 01.01.2010

Адрес новости:
http://as.baikal.tv/news/one.php?id=66735
 
Анонимный посетитель 11 мая 2017 г., 19:10
 
Сообщений: 52173
Регистрация: 01.01.2010

Юла писал(а):
за такое назначение Левченко тоже надо отправить в отставку
 
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