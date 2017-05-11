По данным ЦБР (2017.05.11)
Выпуск новостей за 10.05.2017 (69.58)
До этого Касьянов занимал пост первого заместителя Вихоревского городского поселения. Напомним, 10 мая губернатор Сергей Левченко отправил в отставку бывшего руководителя муниципалитета Геннадия Пуляева.
Причиной послужили многолетние нерешенные проблемы в сфере коммунального хозяйства города. Прошлой зимой в Вихоревке вообще ввели режим чрезвычайной ситуации из-за срыва отопительного сезона.
|Исполняющим обязанности главы Вихоревки назначили Сергея Касьянова
|Анонимный посетитель
|11 мая 2017 г., 19:10
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Сообщений: 52173
Регистрация: 01.01.2010
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|Анонимный посетитель
|11 мая 2017 г., 19:10
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Сообщений: 52173
Регистрация: 01.01.2010
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Юла писал(а):