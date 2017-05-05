Автор: Виктория Малая

"Мы помним": Михаил Тихонов рассказывает о Великой Отечественной

Опубликовано: 05.05.2017 18:54

Об истории его жизни можно писать книги и снимать фильмы. Разведчик в партизанском отряде, рядовой в батальоне танковой армии, он участвовал в боях за освобождение Польши, брал Берлин, дошел до Бранденбургских ворот. Получил свою самую ценную медаль - за отвагу. Все это о советском ребенке, жизнь которого в одночасье перевернула война. Сегодня, в преддверии Дня Победы, свою историю рассказывает Михаил Тихонов - фронтовик, который до сих пор помнит каждый день великих сражений и готов поделиться воспоминаниями с потомками.