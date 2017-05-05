Автор: Виктория Малая

В преддверии 9 Мая в Иркутске состоялись концерт и военно-спортивные игры

Опубликовано: 05.05.2017 18:11

Праздник День Победы уже начали отмечать в Иркутске. Сегодня в роще "Звездочка" Свердловского округа прошли концерт и военно-спортивные игры. Для подростков организовали соревнования, открыли полевую кухню и танцплощадку.

Праздник в преддверии 9 Мая проходит здесь уже третий год, и приглашенных становится все больше. "День Победы - это символ нашей страны. Символ единения, символ того, чтобы на примерах наших ветеранов могло молодое поколение понимать, что только вместе, когда чувствуешь плечо товарища, можешь иметь большую победу", - сказал Андрей Хоменко, депутат думы г.Иркутска.

По традиции в празднике всегда принимают участие представители дома ветеранов и различные организации города. На концерт приглашают всех жителей Свердловского округа Иркутска.

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