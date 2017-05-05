Автор: Клим Куликов

Чемпионат и первенство области по легкой атлетике пройдут в Иркутске

Опубликовано: 05.05.2017 17:21

Участие в соревнованиях примут более 250 спортсменов из Иркутска, Шелехова, Ангарска, Усолья-Сибирского, Саянска, Тулуна и поселка Усть-Ордынский.

Спортсмены будут состязаться в 14 дисциплинах. Бег с барьерами на 100 и 400 метров, толкание ядра, прыжки в длину, прыжки в высоту, прыжки с шестом, тройной прыжок и метание копья. Это первый старт сезона, он является традиционным, проводится уже около 40 лет и приурочен ко Дню Победы. Первые старты начнутся 7 мая.