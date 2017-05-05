Автор: Маргарита Кислицына

"Простые герои": курсант спас тонущую девушку

Опубликовано: 05.05.2017 17:19

Медаль за смелость будущему полицейскому. Курсант Восточно-Сибирского института МВД получил награду за спасение тонущей девушки. Как удалось собраться в экстремальных условиях? И что думают о поступке сына родители? Мы продолжаем вам рассказывать о простых героях, которые совершают настоящие подвиги.

Сделал все, что смог, вспоминает Андрей Карсаков события прошлого лета. Тогда с друзьями он отдыхал на берегу Иркута неподалеку от родного поселка в Бурятии. Услышав крики тонущих о помощи, не раздумывая, бросился в воду. Но сильное течение, бурные потоки своенравной реки... Курсант достал из воды практически бездыханное тело девушки. "Они оторвались от меня далеко. Я почувствовал, что уже теряю силы. Посмотрел дальше, как река идет. Не знаю, как так получилось, но я сориентировался. Просто вытащил, не понимал вообще, что происходит. Не думал практически. Перекинул через колено, освободил верхние дыхательные пути, не реагировала. Но потом проверил. Девушка еще жива была", - рассказывает Андрей Карсаков, курсант Восточно-Сибирского института МВД России.

Когда на помощь подоспели очевидцы, Андрей отправился на поиски второй девушки. Но было слишком поздно. Про случившееся старался не рассказывать. О поступке молодого человека в Восточно-Сибирском институте МВД узнали из благодарственного письма главы Тункинского района. Сегодня на торжественном построении личного состава курсанту вручили медаль "За смелость во имя спасения".

Скромно с трибуны за награждением наблюдают родители Андрея. Не скрывают волнение. И сознаются: у них эта медаль всегда будет вызывать двойственные чувства. С одной стороны, напоминание о трагедии, с другой, гордость за проявленное мужество сына. "Он с детства такой был неординарный мальчик. Умный, талантливый. Никогда ничего не зубрил. У него все получалось всегда с первого раза. Я всегда им гордился. Говорил ему: "Андрей, кем ты хочешь стать?". Он так посмотрел в зеркало, говорит: "Милиционером". Вот это он уже определился в 14 лет", - говорят Виктор и Наталья Карсаковы, родители Андрея.

Сейчас Андрей заканчивает второй курс института МВД. Он уже доказал себе и родным, что спасение и безопасность людей для него не просто слова, а призвание.

Каждый из нас совершает свои маленькие, но настоящие подвиги. Пишите свои истории на почту программы news@as.baikal.tv или звоните 28-10-07. Пусть ваш пример вдохновляет других, чтобы простых героев стало больше.