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Автор:
Яна Романова

Ветераны Приангарья собрались в областном центре на празднование Дня Победы

Опубликовано: 05.05.2017 16:14

Изображение Военные песни в этот день звучат громче, напоминая о памяти в сердцах живых. До юбилея Победы осталось 4 дня. В Иркутск на масштабные торжества приехали ветераны Великой Отечественной войны из разных городов региона. Традиционно в этот день участники боев и труженики тыла вспоминают тех, кто не вернулся с поля боя. Фронтовики уверены: подвиг должен жить.

Иван Тимофеев в свои 90, как и прежде, в строю. В этот день, считает, обязательно нужно быть в форме. Приехал в Иркутск из Казачинско-Ленского района. После войны жил в Братске, строил БАМ. На фронт ушел из Тюменской области, а день Победы встретил под Красноярском. Говорит, весну 45-го приближали, как могли. "Стал красноармейцем 20 октября 1944 года, а когда до Харбина дошли, армией командовал Афанасий Павлантьевич Белобородов", - рассказал Иван Тимофеев, ветеран Великой Отечественной войны.

Тех, кто принял смертный бой, в Иркутске по традиции вспоминают сразу на трех площадках. Мемориал Вечный огонь Славы. На почетных местах ветераны Великой Отечественной войны. Они приехали со всей области - 60 человек. С каждым годом их подвиги все дороже, а Победителей все меньше, говорит губернатор. Сегодня в Иркутской области ветеранов Великой Отечественной 900 человек. "Это особый праздник, который наша страна завоевала потом и кровью тех, кто воевал на фронтах, и тех, кто трудился в тылу. Это пример для всего человечества, когда весь народ соединился для одной Победы, для одной цели", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

А сегодня память о Подвиге должна жить в сердцах новых поколений. Ведь значимость боевых заслуг фронтовиков переоценить невозможно. Это люди, с которых нужно брать пример. "Более 200 тысяч наших сибиряков ушли на фронт, и слово свое сибиряки сказали. Сегодня славой овеяна победоносная операция в ноябре 1941 года под Москвой, ранее сибирские дивизии разгромили врага и уничтожили больше 80 тысяч немцев. Слава о сибирских воинах увековечена в истории Великой Отечественной войны", - отметил Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

У памятника четырежды Героя Советского Союза Георгия Жукова победителей внуки и правнуки вспоминают поименно. "В эти дни мы говорим огромное спасибо вам, выросшим и прошедшим войну. От имени иркутян я желаю вам здоровья, дорогие ветераны, уверенности в завтрашнем дне и веры в то, что мы будем достойны памяти павших и сделаем наш город, нашу область, страну еще краше, еще счастливее", - говорит Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

"Я считаю, что это очень значимо, потому что участие в этих мероприятиях принимают все горожане и, самое главное, наши дети. Эта связь поколений в эти памятные дни говорит о том, что ничто не забыто, никто не забыт", - добавила Ирина Ежова, председатель думы г.Иркутска.

Именно в этом равнении на героев наша история и будет достойна воинских побед. А в знак благодарности первые лица города и области возлагают гирлянды и красные гвоздики к Вечному огню и памятнику дважды Героя Советского Союза Афанасия Белобородова. Через 4 дня у ветеранов самый главный день в году - День Победы. Уже 72-й.

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