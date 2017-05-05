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Автор:
Николай Бессонов

600 тысяч рублей компенсации получил иркутянин за поврежденную машину

Опубликовано: 05.05.2017 16:06

Изображение Иркутянин получил больше полумиллиона рублей в качестве компенсации за поврежденный деревом автомобиль. Виновником того, что аварийный тополь вовремя не убрали, суд признал администрацию Иркутска. Долго ли пришлось искать правды и как быть в подобной ситуации, расскажем в следующем материале.

Два года назад иркутянин Кирилл Горлов не испытывал особых иллюзий по поводу того, что ему удастся найти ответственных. В тот сентябрьский день во дворе дома №5 микрорайона Приморский упало большое дерево. Оно погребло под собой сразу три машины, две из них принадлежали Кириллу. Администрация и управляющая компания так и не смогли определить, чьим был упавший тополь. Но суд все равно разобрался. "Первоначально я подавал исковое заявление и в качестве ответчика указал двух лиц, то есть это управляющая компания "Приморский" и администрация города Иркутска. Но суд установил, что данный участок, на котором росло дерево, не был сформирован должным образом, в отношении него не был проведен государственный кадастровый учет и, соответственно, по закону собственником такого участка является публичное образование "Администрация города Иркутска", - рассказал Кирилл Горлов, владелец поврежденных машин.

В итоге после нескольких месяцев разбирательства мужчина получил положенные 600 тысяч рублей. Но эти деньги не упали с неба. Кириллу пришлось делать досудебную экспертизу и посетить несколько заседаний. Главное, говорит иркутянин, что на руках был протокол полиции с места происшествия и акт управляющей компании. Автоюристы утверждают: в данной ситуации пострадавший все сделал грамотно. "Чтобы было меньше вероятности проигрыша дела, целесообразно после события обратиться в метеорологическую службу с запросом о предоставлении сведений, были ли в указанный день какие-то ураганы, дожди и так далее. И далее сообщить о случившемся в органы полиции, поскольку данное событие не является дорожно-транспортным происшествием, поскольку автомобиль не движется, припаркованный", - сообщил Иван Зубарев, автоюрист.

Как пояснили в городской администрации, в этом году с городских улиц уже убрали более 70 аварийных деревьев. На очереди еще 500. Об опасных и старых растениях можно сообщать в управление экологии по телефонам 520-421, 520-133. Ну а Кирилл Горлов теперь на всякий случай старается не ставить свой транспорт близко к деревьям, тем более в своем дворе.

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600 тысяч рублей компенсации получил иркутянин за поврежденную машину
Анонимный посетитель 5 мая 2017 г., 16:50
 
Сообщений: 52171
Регистрация: 01.01.2010

Адрес новости:
http://as.baikal.tv/news/one.php?id=66709
 
Анонимный посетитель 5 мая 2017 г., 16:50
 
Сообщений: 52171
Регистрация: 01.01.2010

galeon писал(а):
Почему мало кто пользуется бесплатной юридической консультацией через интернет на lconsult.ru Я например достаточно часто беру у них консультацию и понял, что это очень сильно экономит и время и деньги.
 
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