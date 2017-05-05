Автор: Внеш. корр.

10 мая стартует Международный фестиваль "Лукоморье"

Опубликовано: 05.05.2017 14:24

"Байкал - надежда человечества" - под таким лозунгом в этом году пройдет 7-й Международный фестиваль деревянной скульптуры "Лукоморье". Его открытие состоится 10 мая в селе Савватеевка.

После жеребьевки команды приступят к работе и в течение 10 дней будут воплощать в жизнь свои идеи. На участие в фестивале подали уже более ста заявок. Мастера приедут из Японии, Бразилии, Аргентины, Зимбабве, Швейцарии и России. Главным судьей, как и в прошлом году, станет скульптор из Бельгии Тьери Лоуверс Фердинанд.