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Автор:
Внеш. корр.

Акцию "Я помню. Я горжусь. Служу России!" готовят сотрудники МВД

Опубликовано: 05.05.2017 14:22

Изображение В небольших видеороликах офицеры полиции из разных регионов страны расскажут о своих родных - участниках Великой Отечественной войны. Старт проекту дала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В акции приняли участие и иркутские полицейские. Истории о подвигах своих дедов уже рассказали старший лейтенант Елена Куриленко и капитан внутренней службы Андрей Иванов.

Елена Куриленко, старший лейтенант полиции: 9 Мая для нас - очень большой праздник. Мы ездили, поздравляли дедушку. Я всегда в детстве рисовала открытки, готовили подарки, стихи. Мне очень нравилось, когда дед надевал свои медали на пиджак.

Андрей Иванов, капитан внутренней службы: 9 Мая правнук с гордостью понесет портрет своего прадеда в составе "Бессмертного полка". Я помню. Я горжусь. Служу России.

Готовые видеоролики будут размещены в социальных сетях. Найти их можно по хэштегам #Япомню #Ягоржусь #СлужуРоссии

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