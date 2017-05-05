Автор: Ирина Белогривая

Муниципальные образования региона получат дополнительную финансовую помощь

Опубликовано: 05.05.2017 14:16

Правительство области планирует внести на июньскую сессию Законодательного собрания вопрос об уточнении бюджета Приангарья. Возможно, между муниципалитетами распределят и резерв дотации на сбалансированность местных бюджетов.

Как сообщил губернатор Сергей Левченко, сделать это необходимо. Ведь в территориях сейчас начнут готовиться к следующему отопительному сезону, новому учебному году. Дополнительные средства пойдут на заработную плату бюджетникам, а также на платежи по коммунальным услугам учреждений бюджетной сферы.