Автор: Анастасия Байдракова

Выплаты пострадавшим от пожаров уже начались

Опубликовано: 05.05.2017 14:15

Пострадавшие от пожаров в деревнях Вершина Аларского района и Бубновка Киренского начали получать материальную помощь уже сегодня. В Приангарье на эти цели поступили средства из федерального бюджета - почти 50 млн руб.

Людям, которые потеряли все имущество, выплачивают по 110 тысяч на человека из резервного фонда правительства России. "Мы получили сегодня, как раз в Кутулике были по делам, и нам позвонили. Сразу, как деньги упали, нам позвонили из соцзащиты. На что хотим потратить? В первую очередь, у нас большое хозяйство. У меня сгорела электродойка. Холодильника нет, ни шкафчика, ни стульчика, ну вот ничего, ни плитки", - рассказала Наталья Якубова, погорелец, дер. Вершина Аларского р-на.

Кроме того, пострадавшие также получат помощь от региона. Указом губернатора единовременные выплаты составят по 10 тысяч на человека тем, кто потерял имущество частично, но не более 50 тысяч на семью. А тем, чьи дома сгорели полностью, по 100 тысяч на человека, но не больше 300 на семью.