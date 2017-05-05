Автор: Ирина Белогривая

Погорельцы в новые дома должны въехать не позднее 30 сентября этого года

Опубликовано: 05.05.2017 14:13

Глава региона Сергей Левченко поставил задачу в кратчайшие сроки ликвидировать последствия пожаров, произошедших в конце апреля. Губернатор уже подписал соответствующий указ.

До 6 мая от жителей сгоревших деревень и поселков принимают заявления и документы для предоставления денежных выплат. А сегодня истекает срок, когда министерство имущественных отношений региона должно внести в областной парламент законопроект о бесплатном предоставлении земли в собственность погорельцев. А министерство социальной защиты организует для детей из пострадавших семей отдых в детских лагерях и санаториях. Также до 15 мая должны проработать вопрос завершения строительства двух многоквартирных домов. Туда переселят погорельцев из Бубновки. Предполагается, что в новом жилье будет минимальный набор бытовой техники. А многоэтажка, горевшая в Саянске, должна быть отремонтирована до 15 июля.