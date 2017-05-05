виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+6
Сб
ночь
+3/+5
Сб
утро
+8/+10
Сб
день
+20/+22

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  57.5714
Евро/Рубль:
  62.7298

По данным ЦБР (2017.05.05)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Май >
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 04.05.2017 (55.69)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Ирина Белогривая

Погорельцы в новые дома должны въехать не позднее 30 сентября этого года

Опубликовано: 05.05.2017 14:13

Изображение Глава региона Сергей Левченко поставил задачу в кратчайшие сроки ликвидировать последствия пожаров, произошедших в конце апреля. Губернатор уже подписал соответствующий указ.

До 6 мая от жителей сгоревших деревень и поселков принимают заявления и документы для предоставления денежных выплат. А сегодня истекает срок, когда министерство имущественных отношений региона должно внести в областной парламент законопроект о бесплатном предоставлении земли в собственность погорельцев. А министерство социальной защиты организует для детей из пострадавших семей отдых в детских лагерях и санаториях. Также до 15 мая должны проработать вопрос завершения строительства двух многоквартирных домов. Туда переселят погорельцев из Бубновки. Предполагается, что в новом жилье будет минимальный набор бытовой техники. А многоэтажка, горевшая в Саянске, должна быть отремонтирована до 15 июля.



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.7918908596039 Sec.