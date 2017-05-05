Автор: Альфия Еремеева

Причины недомогания детей в 83 детсаду выясняют специалисты

Опубликовано: 05.05.2017 14:12

Чем заболели воспитанники детского сада №83 в Иркутске, выясняют специалисты. 19 человек после дневного сна почувствовали недомогание. Это дети от 4 до 6 лет. К ним тут же вызвали бригаду медиков. Госпитализация заболевшим не понадобилась. Сейчас все они находятся на домашнем лечении.

Результаты медицинского обследования детей и воспитателей поступят в департамент образования на следующей неделе. А в самом детском саду проводят санитарную обработку. "Работники дошкольной организации проводят санитарно-эпидемиологические мероприятия. Обрабатывают специальным дезсредством, промывают всю мебель, поверхности, посуду, игрушки, чистят ковровое покрытие", - сообщила Ольга Борзых, начальник отдела дошкольного образования.

Группу в детском саду закрыли на карантин до 10 мая. Остальные воспитанники ходят на занятия как обычно.

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