Причины недомогания детей в 83 детсаду выясняют специалисты

По данным ЦБР (2017.05.05)
Выпуск новостей за 04.05.2017 (55.69)
Чем заболели воспитанники детского сада №83 в Иркутске, выясняют специалисты. 19 человек после дневного сна почувствовали недомогание. Это дети от 4 до 6 лет. К ним тут же вызвали бригаду медиков. Госпитализация заболевшим не понадобилась. Сейчас все они находятся на домашнем лечении.
Результаты медицинского обследования детей и воспитателей поступят в департамент образования на следующей неделе. А в самом детском саду проводят санитарную обработку. "Работники дошкольной организации проводят санитарно-эпидемиологические мероприятия. Обрабатывают специальным дезсредством, промывают всю мебель, поверхности, посуду, игрушки, чистят ковровое покрытие", - сообщила Ольга Борзых, начальник отдела дошкольного образования.
Группу в детском саду закрыли на карантин до 10 мая. Остальные воспитанники ходят на занятия как обычно.