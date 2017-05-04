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Внеш. корр.

Выставка "Берега и реки" открылась в областном центре

Опубликовано: 04.05.2017 18:44

Изображение "Берега и реки". Иркутск посетила выставка плакатного творчества российских и сербских художников. Экспозиция открылась в галерее сибирского искусства Иркутского областного художественного музея. Уникальные работы отражают столетнюю историю общественной жизни двух стран.

Агитационные плакаты советского времени и современный взгляд на политические проблемы века XXI. Плакатное творчество всегда призывало людей задуматься о жестокости политических режимов и поднять народный дух в тяжелые времена. Выставка "Берега и реки" - первый совместный проект московских и сербских художников. Название выставки обозначает общую связь между государствами: похожие революции, I и II Мировые войны и политические режимы, которых больше нет.

В прошлом году работы выставили в национальном музее сербского города Кралево. Кроме Иркутска, выставка пройдет и в Москве. Уникальность проекта в том, что работы расположены в нестандартном порядке. Плакаты поделены на 8 тематических разделов. Художники призывают задуматься о войне, мире, политике, искусстве, космосе и религии. "Обычно делают в хронологическом порядке, а мы сделали по темам и смешали временные рамки, заменили их тематическими рамками. Нам кажется, что это правильней", - поясняет Сергей Булкин, представитель товарищества плакатистов (г. Москва).

Когда-то плакатное творчество родилось из живописи. Но задачи у него во все времена были совсем иными. Большая часть работ, представленных на выставке, принадлежит перу современных авторов. Художники не перестают переосмысливать историю и плакат для них - зарядка для мозга. Ведь он должен быть не только лаконичным, но и выражать глубокую философскую мысль.

Всего на суд любителей искусства представили более ста уникальных работ. Выставка продлится до конца мая.

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