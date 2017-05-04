виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

0
Пт
утро
0/+2
Пт
день
+5/+7
Пт
вечер
+2/+4

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  57.0927
Евро/Рубль:
  62.3224

По данным ЦБР (2017.05.04)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Май >
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 04.05.2017 (55.69)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Анастасия Байдракова

Книгу памяти создали в одном из иркутских детсадов

Опубликовано: 04.05.2017 17:38

Изображение В этой книге ожили истории времен Великой Отечественной. В ней собрали рассказы о ветеранах и фронтовиках, не знакомых друг с другом. Но их внуки и правнуки сегодня ходят в одну группу детского сада в Иркутске. Там создали свою книгу памяти. О прабабушках и прадедушках теперь знают больше не только дети, но и их родители.

О своем двоюродном прадедушке Давид знает немало: и что он был летчиком, героем, и что в родном Хомутово ему поставили памятник. Учится различать военные награды.

Книга памяти старшей группы полна историй. Бабушка Алисы родилась 22 июня 41 года в 4 часа утра в пограничной части недалеко от Бреста. Ее мама в тот день успела эвакуироваться последним поездом. А дедушка Игната после ранения не смог вернуться на фронт и служил в НКВД.

Идея и воплощение проекта - заслуга воспитателя группы. Родители приносили фотографии и отпечатанный текст. Сначала хотели просто приклеить материалы в альбом. Но педагог решила: надо сделать душевно. Текст писала чернилами от руки, сама делала карандашные наброски, искала стихи, распечатывала наградные листы ветеранов, которые нашла в интернете. "По некоторым историям я горько плакала по ночам, когда читала и писала. Потому что трогало до глубины души. Многие родители эту книгу увидели только вот в начале недели, в преддверии 9 Мая, они были удивлены, откуда это. Они сначала подумали, что это просто документы чужих людей, а когда увидели фамилии своих прадедов, они так долго задавали вопрос: ну где вы это взяли, скажите, пожалуйста? Вы куда-то запросы делали?" – рассказала Василиса Чехова, воспитатель старшей группы МБДОУ №41 г.Иркутска.

Даже обложку книги шили специально. Купили материал, старые военные пуговицы принес один из родителей, другой сделал буквы. Этот проект вдохновил многих. И в следующем году дружная группа продолжит открывать страницы личной истории в истории большой страны.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение
Видео новости

Скачать



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.6204719543457 Sec.