Автор: Анастасия Байдракова

Книгу памяти создали в одном из иркутских детсадов

Опубликовано: 04.05.2017 17:38

В этой книге ожили истории времен Великой Отечественной. В ней собрали рассказы о ветеранах и фронтовиках, не знакомых друг с другом. Но их внуки и правнуки сегодня ходят в одну группу детского сада в Иркутске. Там создали свою книгу памяти. О прабабушках и прадедушках теперь знают больше не только дети, но и их родители.

О своем двоюродном прадедушке Давид знает немало: и что он был летчиком, героем, и что в родном Хомутово ему поставили памятник. Учится различать военные награды.

Книга памяти старшей группы полна историй. Бабушка Алисы родилась 22 июня 41 года в 4 часа утра в пограничной части недалеко от Бреста. Ее мама в тот день успела эвакуироваться последним поездом. А дедушка Игната после ранения не смог вернуться на фронт и служил в НКВД.

Идея и воплощение проекта - заслуга воспитателя группы. Родители приносили фотографии и отпечатанный текст. Сначала хотели просто приклеить материалы в альбом. Но педагог решила: надо сделать душевно. Текст писала чернилами от руки, сама делала карандашные наброски, искала стихи, распечатывала наградные листы ветеранов, которые нашла в интернете. "По некоторым историям я горько плакала по ночам, когда читала и писала. Потому что трогало до глубины души. Многие родители эту книгу увидели только вот в начале недели, в преддверии 9 Мая, они были удивлены, откуда это. Они сначала подумали, что это просто документы чужих людей, а когда увидели фамилии своих прадедов, они так долго задавали вопрос: ну где вы это взяли, скажите, пожалуйста? Вы куда-то запросы делали?" – рассказала Василиса Чехова, воспитатель старшей группы МБДОУ №41 г.Иркутска.

Даже обложку книги шили специально. Купили материал, старые военные пуговицы принес один из родителей, другой сделал буквы. Этот проект вдохновил многих. И в следующем году дружная группа продолжит открывать страницы личной истории в истории большой страны.