Автор: Марина Беклемишева

Движение транспорта в центре Иркутска перекроют

Опубликовано: 04.05.2017 17:32

В сквере имени Кирова проведут репетицию парада. 5 мая проезд там ограничат с 19.00 до 20.00, а 7 мая – с 17.00 до 22.00. Объезд организуют по близлежащим улицам.

А в сам День Победы исторический центр города станет пешеходным. Дороги начнут перекрывать с 7.00. Проехать нельзя будет по 1-й Советской, Декабрьских событий, Сухэ-Батора, Желябова и вокруг сквера Кирова. Как изменятся маршруты автобусов, можно узнать на сайте администрации Иркутска.