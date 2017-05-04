Городские кладбища очистят от мусора в ближайшую неделю

По данным ЦБР (2017.05.04)
Выпуск новостей за 04.05.2017 (55.69)
Оттуда уже вывезли тонны отходов. Проблемы с очисткой возникли из-за недобросовестного подрядчика, рассказали в администрации Иркутска.
Муниципальный контракт с компанией заключили в апреле. Но все, кто пришел на кладбища в родительские день, были возмущены захламленной территорией. Теперь нарушителя договора ждет крупный штраф. А за уборку экстренно взялись работники муниципальных предприятий. Для этого задействовали 15 единиц техники и 50 специалистов.
Алексей Бондарев, заместитель директора МУП "Спецавтохозяйство": Мы работали в ночь. За эти сутки вывезено порядка 500 тонн. Еще, по нашим данным, порядка двух тысяч тонн нам предстоит в ближайшие дни вывезти. Работаем в круглосуточном режиме.
Владимир Преловский, начальник управления экологии администрации г.Иркутска: По окончанию 7 дней уборка будет закончена, все кладбища будут очищены. Если у жителей есть нарекания или предложения, просьба обращаться в управление экологии по телефону 52-01-35.
В Иркутске находится 8 кладбищ. С территории нужно вывезти прошлогоднюю листву и упавшие деревья. Кроме того, необходимо освободить от мусора контейнеры. Только на Радищевском их около сотни.