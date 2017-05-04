Автор: Альфия Еремеева

Городские кладбища очистят от мусора в ближайшую неделю

Опубликовано: 04.05.2017 17:23

Оттуда уже вывезли тонны отходов. Проблемы с очисткой возникли из-за недобросовестного подрядчика, рассказали в администрации Иркутска.

Муниципальный контракт с компанией заключили в апреле. Но все, кто пришел на кладбища в родительские день, были возмущены захламленной территорией. Теперь нарушителя договора ждет крупный штраф. А за уборку экстренно взялись работники муниципальных предприятий. Для этого задействовали 15 единиц техники и 50 специалистов.

Алексей Бондарев, заместитель директора МУП "Спецавтохозяйство": Мы работали в ночь. За эти сутки вывезено порядка 500 тонн. Еще, по нашим данным, порядка двух тысяч тонн нам предстоит в ближайшие дни вывезти. Работаем в круглосуточном режиме.

Владимир Преловский, начальник управления экологии администрации г.Иркутска: По окончанию 7 дней уборка будет закончена, все кладбища будут очищены. Если у жителей есть нарекания или предложения, просьба обращаться в управление экологии по телефону 52-01-35.

В Иркутске находится 8 кладбищ. С территории нужно вывезти прошлогоднюю листву и упавшие деревья. Кроме того, необходимо освободить от мусора контейнеры. Только на Радищевском их около сотни.

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