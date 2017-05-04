Автор: Маргарита Кислицына

Льготники Бубновки получат майские пособия и пенсии досрочно

Опубликовано: 04.05.2017 17:20

Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Приангарья Владимир Родионов. Необходимые средства уже поступили в почтовое отделение и банк Киренска.

Право на меры социальной поддержки есть почти у 200 жителей пострадавшего от пожаров поселка. Также до 10 мая должны завершить оформление документов, необходимых для получения компенсаций за утерянное имущество. Погорельцам Бубновки выплатят 38 миллионов рублей. Деньги поступят из резервного фонда правительства страны.