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Автор:
Алексей Келэвро

Четыре года колонии-поселения получил водитель, по вине которого погиб человек

Опубликовано: 04.05.2017 17:17

Изображение Авария произошла в январе прошлого года на улице Шевцова в Иркутске. Известно, что водитель элитной иномарки Александр Эпов выехал на полосу встречного движения и врезался в маршрутное такси.

По словам очевидцев, автомобиль ехал на большой скорости, а водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате столкновения серьезно пострадал водитель и 5 пассажиров маршрутки. Всех доставили в больницу. Один из пассажиров - 48-летний мужчина - умер в реанимации. Несмотря на то, что водитель иномарки отказался от медицинского освидетельствования, следствие установило, что виновник аварии сел за руль в сильном алкогольном опьянении. Уровень алкоголя в крови водителя иномарки почти в 7 раз превысил допустимую норму и составил 2 промилле. В результате Куйбышевский районный суд вынес молодому человеку приговор - четыре года колонии. Подсудимый признал свою вину и даже начал выплачивать компенсацию пострадавшим людям.



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