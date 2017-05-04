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Автор:
Яна Романова

Для баскетбольного клуба "Иркут" нашли спонсоров

Опубликовано: 04.05.2017 15:00

Изображение Предварительные договоренности есть с тремя компаниями-кандидатами. Озвучить их планируют до начала осени. А пока спортсмены, завершив самый успешный в истории сезон, продолжают тренировки и проводят мастер-классы для юных баскетболистов.

Броски пока неумелые и неуверенные. Этим юным баскетболистам по 10-11 лет. Сегодня в одной команде играют со старшими товарищам. Для мальчишек команда "Иркут" - кумиры, на которых впору равняться.

Данил Логунов, воспитанник детской спортивной школы: Мне понравился Глеб Герасименко, Захаров, как он хорошие "трешки" кидает.

Алексей Лобанов, главный тренер БК "Иркут": Я знаю по себе, когда был маленьким, в их возрасте, когда приходят мастера, глаза становятся в два раза больше, появляется огромное желание работать и работать. И к тому же команда показала такой результат, для ребят это огромный стимул.

За тренировкой профессионалов и начинающих спортсменов наблюдает глава региона. Благодарит "Иркут" за самый успешный сезон в истории нашего баскетбола. И дает свой стимул игрокам: говорит о финансировании команды на ближайшие три года. Спонсор будет не один, несколько. А спортсменов ждут долговременные контракты. "Будем продолжать работу по финансированию команды. Надеюсь, что это приведет к тому, что уже в следующем году, начиная с августа, мы покажем не менее хороший результат, по крайней мере, закрепимся в призовой тройке. Я думаю, что у нас баскетбол имеет хорошее будущее", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Воля, сила и крепость характера - качества, которые "Иркут" уже показал на площадке в ушедшем сезоне. Наши баскетболисты доказали, отметил Сергей Левченко, что могут одолеть даже самых сильных соперников. В подарок губернатору мяч с автографами игроков. Со словами "мы тоже что-то умеем" глава региона, в прошлом игрок сборной Новосибирской области по баскетболу, лихо атакует кольцо. В команду губернатора принимают, его номер первый.

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