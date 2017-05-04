Иркутский "Зенит" потерпел поражение от барнаульского "Динамо"

По данным ЦБР (2017.05.04)
Выпуск новостей за 04.05.2017 (55.69)
Футболисты "Зенита" провели очередной матч первенства страны среди команд второго дивизиона зоны "Восток". Соперником подопечных Олега Яковлева было барнаульское "Динамо".
Игру пропускали из-за перебора желтых карточек Виталий Селецкий и Григорий Труфанов. Поэтому у иркутян были определенные проблемы, в частности, в центре поля и в защите. Счет открыли гости на 27-й минуте усилиями Ивана Старкова. Во втором тайме Виктор Липин делает дубль, тем самым "Зенит" проигрывает 0:3. Следующую встречу иркутяне проведут уже в Барнауле 11 мая.