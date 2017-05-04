виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

0
Пт
утро
0/+2
Пт
день
+5/+7
Пт
вечер
+2/+4

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  57.0927
Евро/Рубль:
  62.3224

По данным ЦБР (2017.05.04)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Май >
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 04.05.2017 (55.69)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Клим Куликов

Иркутский "Зенит" потерпел поражение от барнаульского "Динамо"

Опубликовано: 04.05.2017 14:53

Изображение Футболисты "Зенита" провели очередной матч первенства страны среди команд второго дивизиона зоны "Восток". Соперником подопечных Олега Яковлева было барнаульское "Динамо".

Игру пропускали из-за перебора желтых карточек Виталий Селецкий и Григорий Труфанов. Поэтому у иркутян были определенные проблемы, в частности, в центре поля и в защите. Счет открыли гости на 27-й минуте усилиями Ивана Старкова. Во втором тайме Виктор Липин делает дубль, тем самым "Зенит" проигрывает 0:3. Следующую встречу иркутяне проведут уже в Барнауле 11 мая.

Изображения новости
Изображение Изображение


на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.7386691570282 Sec.