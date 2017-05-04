Автор: Клим Куликов

Иркутский "Зенит" потерпел поражение от барнаульского "Динамо"

Опубликовано: 04.05.2017 14:53

Футболисты "Зенита" провели очередной матч первенства страны среди команд второго дивизиона зоны "Восток". Соперником подопечных Олега Яковлева было барнаульское "Динамо".

Игру пропускали из-за перебора желтых карточек Виталий Селецкий и Григорий Труфанов. Поэтому у иркутян были определенные проблемы, в частности, в центре поля и в защите. Счет открыли гости на 27-й минуте усилиями Ивана Старкова. Во втором тайме Виктор Липин делает дубль, тем самым "Зенит" проигрывает 0:3. Следующую встречу иркутяне проведут уже в Барнауле 11 мая.

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