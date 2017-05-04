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Автор:
Татьяна Алексеева

В День Победы общественный транспорт в Иркутске будет ходить до полуночи

Опубликовано: 04.05.2017 14:26

Как сообщила пресс-служба мэрии, после массовых мероприятий, посвященных празднику, иркутян будут вывозить из центра оперативно. Для этого с 21.00 часа организуют пункты отправления троллейбусов и автобусов.

С улицы Свердлова будут выходить троллейбусные маршруты № 3, 4, 7,8. Пункт отправления для автобусных маршрутов организуют на правой стороне улицы Сурикова от улицы Ленина в сторону остановки "Улица Степана Разина". А также на правой стороне улицы Нижняя Набережная от улицы Декабрьских событий в сторону остановки "Фортуна". До полуночи в Иркутске будут ходить и трамваи.

С ул. Свердлова - троллейбусные маршруты:

№ 3 «пр. Марата — м/р Солнечный»

№ 4 «ул. Свердлова — Аэропорт»

№ 7 «ул. Свердлова — м/р Первомайский»

№ 8 «ул. Свердлова — м/р Юбилейный»

на правой стороне ул. Сурикова от ул. Ленина в сторону остановки «ул. Степана Разина» - автобусы:

№ 3, 4, 6, 22, 23, 28р, 30, 33, 38, 65

на правой стороне ул. Нижняя Набережная от ул. Декабрьских событий в сторону остановки «Фортуна» - автобусы:

№ 4к, 27, 32, 56

Трамваи:

№ 1 «Студгородок — ул. Волжская»

№ 3 «Ц. Рынок — ул. Волжская»

№ 4 «ул. Братская — Ц. Рынок» - Ж. Д. Вокзала

№ 5 «м/р Солнечный — Ц. Рынок — ул. Волжская» - до Ж. Д. Вокзала

№ 6 «м/р Солнечный — ул. Волжская — Ц. Рынок»



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