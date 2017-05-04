В День Победы общественный транспорт в Иркутске будет ходить до полуночи

По данным ЦБР (2017.05.04)
Выпуск новостей за 04.05.2017 (55.69)
Как сообщила пресс-служба мэрии, после массовых мероприятий, посвященных празднику, иркутян будут вывозить из центра оперативно. Для этого с 21.00 часа организуют пункты отправления троллейбусов и автобусов.
С улицы Свердлова будут выходить троллейбусные маршруты № 3, 4, 7,8. Пункт отправления для автобусных маршрутов организуют на правой стороне улицы Сурикова от улицы Ленина в сторону остановки "Улица Степана Разина". А также на правой стороне улицы Нижняя Набережная от улицы Декабрьских событий в сторону остановки "Фортуна". До полуночи в Иркутске будут ходить и трамваи.
С ул. Свердлова - троллейбусные маршруты:
№ 3 «пр. Марата — м/р Солнечный»
№ 4 «ул. Свердлова — Аэропорт»
№ 7 «ул. Свердлова — м/р Первомайский»
№ 8 «ул. Свердлова — м/р Юбилейный»
на правой стороне ул. Сурикова от ул. Ленина в сторону остановки «ул. Степана Разина» - автобусы:
№ 3, 4, 6, 22, 23, 28р, 30, 33, 38, 65
на правой стороне ул. Нижняя Набережная от ул. Декабрьских событий в сторону остановки «Фортуна» - автобусы:
№ 4к, 27, 32, 56
Трамваи:
№ 1 «Студгородок — ул. Волжская»
№ 3 «Ц. Рынок — ул. Волжская»
№ 4 «ул. Братская — Ц. Рынок» - Ж. Д. Вокзала
№ 5 «м/р Солнечный — Ц. Рынок — ул. Волжская» - до Ж. Д. Вокзала
№ 6 «м/р Солнечный — ул. Волжская — Ц. Рынок»