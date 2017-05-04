Автор: Маргарита Кислицына

Проект "На крыльях мира" стартовал в Приангарье

Опубликовано: 04.05.2017 14:24

Детский взгляд на войну. В преддверии праздника Победы юные иркутяне запустили новый проект "На крыльях мира". На своих страничках в социальных сетях они выкладывают информацию о событиях, связанных с военными действиями. И выражают свое отношение.

Идея принадлежит уполномоченной по правам ребенка Иркутской области Светлане Семеновой. За организацию взялись члены областного детского парламента. Эмблемой акции стал силуэт ребенка с голубем в руках. Одной из первых участниц стала Евгения Некрасова. Свой пост под хэштегом #век_без_войны школьница посвятила военным событиям в Сирии.

Евгения Некрасова, член молодежного парламента: Война в Сирии длится уже 6 лет. За эти 6 лет война унесла много детских душ, жизней. А эти дети могли бы сделать многое.

Светлана Семенова, уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области: Война - это дело взрослых, а не детей. Мир - это тоже дело взрослых и задача взрослых. Но, тем не менее, дети - полноправные члены нашего общества, они имеют свое видение, они имеют свой взгляд на эти вещи. И иногда взрослым очень полезно выслушать позицию детей, посмотреть на ситуацию глазами детей, что они видят.

Организаторы надеются, что свою позицию под хэштегом #век_без_войны выскажут дети не только Иркутской области, но и всего мира. В рамках проекта стартует еще одна акция "Аватарка Победы", в которой юным жителям страны предлагают вместо своей фотографии в социальных сетях разместить фото героев войны и рассказать о них друзьям.

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