Автор: Алексей Келэвро

Задержан подозреваемый в распространении синтетических наркотиков

Опубликовано: 04.05.2017 14:21

Не удалось спрятаться даже в просторах интернета. Продавца синтетических наркотиков, который вел торговлю опасным зельем через популярный мессенджер, задержали сотрудники полиции.

Мужчина организовал рекламу магазина синтетики в интернете и активно вел торговлю через вайбер. Напрямую товар не передавал, оставлял наркотики в тайниках, которые указывал покупателю в сообщениях. При обыске у подозреваемого нашли сим-карты, ноутбук, банковские карты, весы и наркотические вещества. Сейчас 34-летний молодой человек находится под стражей, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Всего с середины прошло года полицейские раскрыли около десятка подобных схем. Часть из них работала на межрегиональном уровне, распространяя наркотики в наш регион, Забайкалье и на Дальний Восток. Изъяли более 50 килограммов наркотиков.

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