Автор: Виктория Малая

Сборка МС-21 завершена

Опубликовано: 04.05.2017 14:18

Первый самолет МС-21 покинул цех окончательной сборки Иркутского авиационного завода. Теперь воздушное судно будут готовить к испытательному полету.

Лайнер ожидает первая заправка авиакеросином, прогон двигателей, тестирование всех бортовых систем. Также перед тем как самолет поднимется в воздух, он совершит проезд по рулежным дорожкам и разбег с отрывом передней стойки шасси. Все работы будут проводить в режиме секретности. Публичную презентацию организуют позднее. Ожидается, что поставки новых лайнеров начнутся в конце 2018 года. В России уже есть заказ примерно на 170 самолетов МС-21.

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