Сборка МС-21 завершена

По данным ЦБР (2017.05.04)
Выпуск новостей за 04.05.2017 (55.69)
Первый самолет МС-21 покинул цех окончательной сборки Иркутского авиационного завода. Теперь воздушное судно будут готовить к испытательному полету.
Лайнер ожидает первая заправка авиакеросином, прогон двигателей, тестирование всех бортовых систем. Также перед тем как самолет поднимется в воздух, он совершит проезд по рулежным дорожкам и разбег с отрывом передней стойки шасси. Все работы будут проводить в режиме секретности. Публичную презентацию организуют позднее. Ожидается, что поставки новых лайнеров начнутся в конце 2018 года. В России уже есть заказ примерно на 170 самолетов МС-21.