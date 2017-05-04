Автор: Николай Бессонов

Иркутяне принесли сотни килограммов необходимых вещей для погорельцев

Опубликовано: 04.05.2017 14:17

Иркутяне не остались равнодушными к людям, которые пострадали этой весной в результате пожаров в Приангарье. В начале недели мы объявили сбор вещей погорельцам. За несколько дней к нам пришли десятки человек, они приносили одежду, обувь, еду, средства гигиены. Сейчас объем помощи исчисляется уже сотнями килограммов. Сегодня мы рады сообщить, что сбор вещей окончен. Уже в ближайшие выходные мы доставим их нуждающимся. И, конечно же, расскажем об этом в наших сюжетах.