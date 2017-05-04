Автор: Яна Романова

Заксобрание Приангарья организует сбор средств для помощи детям из семей погорельцев

Опубликовано: 04.05.2017 14:15

В акции принимает участие весь депутатский корпус областного парламента, сотрудники аппарата Законодательного собрания. Парламентариям из территорий поступают списки пострадавших. В Бубновке Киренского района, по информации местной администрации, в помощи нуждается 54 ребенка. В течение нескольких дней собранные средства направят нуждающимся.

Как подчеркнул спикер областного парламента Сергей Брилка, сейчас особое внимание нужно уделить тому, чтобы школьники смогли вернуться к занятиям в ближайшее время и завершить учебный год. "Дети остались без одежды, обуви, самого необходимого. Среди нуждающихся в помощи и первоклассники, и выпускники, у которых сегодня нет даже элементарных школьных принадлежностей. Нет ни школьной, ни спортивной формы. Ни одного ребенка нельзя оставить без внимания", - заявил Сергей Брилка.

Изображения новости