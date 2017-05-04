Автор: Ирина Белогривая

На Байкале сгорели 7 дачных домов

Опубликовано: 04.05.2017 14:13

Короткое замыкание, по предварительной информации, стало причиной крупного пожара в бухте Зуун-Хагун на Байкале. Там сгорели 7 дачных домов. Все они не эксплуатировались. Отстоять их не удалось.

Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, точную причину еще предстоит установить экспертам. По словам очевидцев, за несколько минут до пожара были перепады напряжения.

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