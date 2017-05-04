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Автор:
Анастасия Байдракова

Сергей Левченко отчитался президенту о ликвидации последствий пожаров

Опубликовано: 03.05.2017 18:15

Изображение Как ликвидируют последствия пожаров в Иркутской области? Об этом на селекторном совещании президенту России Владимиру Путину рассказал губернатор Приангарья Сергей Левченко. Пострадавшим жителям выделят компенсацию из регионального бюджета. В чем сейчас нуждаются люди и где они живут? В следующем материале.

В Саянске пожар бушевал 28 апреля. От пала травы загорелись деревянные постройки, а после огонь проник в пятиэтажный дом. Больше 60 квартир сгорели или пострадали, в том числе от воды при тушении огня. Губернатор области Сергей Левченко объясняет жителям: кровлю восстановят в ближайший месяц, но на полную реконструкцию понадобится все лето.

В деревне Вершина Аларского района огонь уничтожил 8 жилых домов и магазин. 17 человек лишились всего имущества. С жителями встретился руководитель аппарата губернатора и правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов. "Задача стоит следующая: чтобы ни один житель области, который пострадал от пожара, не остался без крова к началу нового отопительного сезона", - заявил Дмитрий Чернышов, заместитель губернатора Иркутской области.

Самая пострадавшая территория в Иркутской области - деревня Бубновка. Ее жителей планируют переселить в новые пятиэтажки соседних населенных пунктов. Строительство там закончат осенью. Кроме того, погорельцам из бюджета области выделят компенсацию, доложил губернатор Сергей Левченко на видеоселекторе с президентом страны Владимиром Путиным.

Глава государства поинтересовался, хотят ли пострадавшие жители Вершины переехать в районный либо областной центр. Его заверили: люди хотят строить новые дома в своей деревне. Им уже пришла помощь. Жители Иркутска и района собрали вещи, сельхозпредприниматели территории отправили продукты.

Глава государства пообещал лично приехать и проверить, как идет восстановление населенных пунктов. Сейчас в Приангарье нет действующих лесных пожаров. Однако на территории области продолжает действовать особый противопожарный режим, а в 11 районах в ближайшие три дня прогнозируют 5-й класс пожарной опасности.

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