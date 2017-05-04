Автор: Алексей Келэвро

Погоня со стрельбой в областном центре

Опубликовано: 03.05.2017 17:59

Сотрудникам полиции в Иркутске пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить нарушителя. Водитель "Субару Импреза" несколько раз проигнорировал просьбу инспекторов остановиться, пытался уйти от преследования. При этом несколько раз выезжал на встречную полосу.

Госавтоинспектор применил табельное оружие, шины автомобиля пришли в негодность. В результате сотрудники полиции задержали гонщика. За рулем автомобиля оказался 28-летний местный житель в состоянии сильного алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования он отказался. Однако ему все равно придется отвечать перед законом.

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