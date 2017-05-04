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Автор:
Альфия Еремеева

Ученики центра помощи детям побывали на Иркутском авиазаводе

Опубликовано: 03.05.2017 17:55

Для самых успешных учеников центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, сегодня провели экскурсию на Иркутский авиазавод. В группу попали воспитанники разного возраста, активисты и хорошисты.

Им показали настоящие самолеты, которые давно отлетали свое и вернулись в качестве экспонатов в музей. Это легендарный Як-28 и Як-112, Ил-28 и Су-30. Гостям даже разрешили исследовать подробнее советский истребитель И-14. "Наши дети остались в восторге. Большинство ребят, которые были рядом со мной, сказали спасибо за то, что они сюда попали. Потому что это закрытое учреждение и сюда не каждый может пройти. Может быть, когда-то в будущем кто-нибудь из наших детей придет на этот завод работать, есть такая вероятность", - сказала Валентина Муравьёва, педагог-организатор центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей Свердловского района г.Иркутска.

Экскурсия прошла при поддержке регионального отделения Общероссийского народного фронта. В преддверии 9 мая не обошлось без важных исторических сведений. В самый сложный период войны Иркутский авиазавод дал фронту 730 пикирующих бомбардировщиков Пе-2 и больше сотни дальних истребителей Пе-3. Весь фактический материал по боевым самолетам хранится в музее истории предприятия. Кроме того, гости увидели реальные авиационные двигатели и даже посидели в катапультном кресле.



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