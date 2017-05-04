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Автор:
Николай Бессонов

Балкон рискует обрушиться на головы прохожих

Опубликовано: 03.05.2017 17:34

Изображение Не ухаживаешь за домом-памятником - плати штраф. В Иркутске хотят наказывать владельцев исторических сооружений, если те не поддерживают реликвию в надлежащем состоянии. Штраф может достигать 50 тысяч рублей. А кто отвечает за облик тех домов, что историческими не являются, но на имидже города сказываются? Расскажем далее.

Сгнившие доски, мох, камни. Необычный дождь прошел накануне в районе дома №2 на улице Пролетарская. Осадки - результат работы времени. Один из балконов здания буквально рассыпался после дождя. Сотрудники расположенной внизу организации, как говорится, отделались легким испугом. "Я пришла на работу открывать двери, здесь на крылечке находились камни разных размеров. И большие камни, и маленькие, и булыжники. И, видимо, опала конструкция деревянная. У нас очень много людей приходит, они же не обращают внимания на состояние балкона. Поэтому в любой момент может и камень упасть, скорость у него большая, естественно", - говорит Ольга Кузнецова, сотрудник фирмы.

Управляющая компания быстро устранила последствия. Несмотря на то, что хозяйка опасной конструкции уже много лет буквально кричит о причинах - просит отремонтировать балкон. Теперь он держится на двух швеллерах и нескольких металлических прутьях. А еще притягивает любопытные взоры прохожих. "Вот вчера иностранцы все ходили, снимали, доска болталась. Они пришли, доску эту сняли, подобрали, что там упало, и все на этом закончилось. Пойдет же сейчас 9 мая демонстрация, и все будет это видно, вообще безобразно", - рассказывают очевидцы.

И немудрено, ведь дом находится в самом центре Иркутска, недалеко от костела Успения Богородицы и Вечного огня. Внешним видом он явно не радует глаз. Ведь построили здание в 39-м году прошлого века. Что же касается балкона, то его... "Силами управляющей компании в настоящее время проведены противоаварийные мероприятия. То есть они все эти элементы, которые там отваливались и представляли угрозу, они все это зачистили и убрали. В настоящее время в принципе угроз никаких этот балкон не представляет", - сообщила Елена Торохова, замглавы Правобережного округа г.Иркутска.

Что же касается ремонта балконов, то это теперь головная боль собственника квартиры. Он делает это за свой счет. Есть другой выход: договориться со всеми жильцами дома и восстановить конструкцию за счет средств текущего ремонта, то есть из общего кошелька.

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