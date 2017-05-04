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Автор:
Маргарита Кислицына

Хирурги Иркутской областной больницы прошли стажировку в Южной Корее

Опубликовано: 03.05.2017 17:25

Изображение В течение месяца врачи наблюдали за работой иностранных коллег. Увидели десятки операций. В том числе, трансплантацию таких органов, как печень и сердце, которых пока в истории нашего региона не проводили.

Эта операция плановая. Пациенту удаляют желчный пузырь. На счету молодого хирурга Сергея Григорьева десятки таких манипуляций. Специализируется на лечении травм и заболеваний органов брюшной полости. Отмечает, методики корейских коллег принципиально не отличаются. Весь спектр предлагаемых сеульской клиникой операций проводят и у нас. Кроме одной - из области трансплантации. "Посмотрел пересадку печени, которой пока что нет в Иркутской области. У них это достаточно частая операция. На потоке. Поэтому опыт у них большой. И все было сделано идеально, на высшем уровне", - сказал Сергей Григорьев, хирург отделения портальной гипертензии ИОКБ.

Опыт важный. Тем более что первую в истории Приангарья пересадку печении иркутские хирурги планируют провести уже в этом году. Потребность у региона велика. Ближайший медицинский центр, где выполняют такие операции, в Новосибирске.

А это уже отделение микрохирургии. 24-летний пациент. Размозжена кисть правой руки. Третья операция. Раньше такая травма закончилась бы ампутацией всех пальцев. Новая медицина позволяет восстановить три. Да так, чтобы они продолжали функционировать. Лоскут для реконструкции возьмут с брюшной полости. Технику используют давно. Но некоторые особенности уже заимствовали у зарубежных коллег. "То есть это операции по одномоментной реконструкции, как костного остова, так и сухожильного аппарата, так и реконструктивная хирургия периферических нервов. То есть там все это выполняется одномоментно. У нас превалирует этапное лечение. Оно полностью себя оправдывает, оно нисколько не хуже, но для себя мы узнали, что есть и иные подходы для лечения данной группы пациентов", - говорит Денис Корнилов, хирург микрохирургического отделения ИОКБ.

Абдоминальная, микро- и кардиохирургия. За работой корейцев иркутские врачи наблюдали в течение месяца. Как говорится, в живую за операционным столом. Оценили и организационные моменты. "Говорить о медицине, основываясь только на способностях хирурга, не правильно, потому что сегодня медицина - это, конечно, подход, это подход к пациенту на всех уровнях, начиная с диагностического. Это широкая сеть поликлиник, которые есть не только в крупных областных центрах, как у нас Иркутск, Ангарск и другие крупные города. У них это есть в каждом районе", - отметил Вячеслав Батёха, кардиохирург.

На этом обмен опытом между хирургами двух стран не закончится. Уже в июне медики университетской клиники Сеула нанесут ответный визит. Ведь у иркутских хирургов тоже есть чему поучиться.

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