Автор: Внеш. корр.

Смотрите программу "Разговор о важном" в 19.30 на "Домашнем"

Опубликовано: 03.05.2017 17:14

Когда в столице Восточной Сибири построят современный концертный зал, почему библиотеки до сих пор пользуются огромной популярностью, как в Иркутской области отметят юбилей Александра Вампилова и почему Приангарье можно назвать регионом с уникальным культурным кодом? Об этом и не только побеседуем сегодня с министром культуры и архивов Иркутской области Ольгой Стасюлевич. Смотрите программу "Разговор о важном" сразу после выпуска новостей. В 19.30 на телеканале "Домашний".