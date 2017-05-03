Участковые получили в подарок автомобиль

По данным ЦБР (2017.05.03)
Выпуск новостей за 02.05.2017 (70.61)
Вручили ключи от нового автомобиля. Участковым уполномоченным четвертого отдела полиции Иркутска подарили "Жигули". Раньше полицейским приходилось справляться без личного транспорта, на вызовы добирались на автобусе, а порой и вовсе пешком.
Между тем район не маленький, он включает в себя станции "Батарейная" и "Вересовка", а также "Второй городок". Всего там проживает около восьми тысяч жителей. Сейчас помощь им будут оказывать оперативнее.
Григорий Резников, депутат думы г.Иркутска: Год назад нам участковые пообещали навести порядок в районе. Год прошел, порядок есть. И мы выполняем свое обещание, дарим вам этого вороного коня, и вы должны быть не просто лучшими участковыми, вы должны быть примером для всех участковых города Иркутска.
Олег Нефедьев, старший участковый уполномоченный отделения полиции №4: Не хватало нам мобильности в плане передвижения. Не всегда получалось приезжать вовремя на заявки, на просьбы граждан. Сейчас надеемся, будет намного все оперативнее, по времени сократятся передвижения наши.
Участковые отмечают: автомобиль в преддверии летнего периода особенно актуален. Начинается дачный сезон, возрастает количество мелких краж и хулиганских происшествий. Именно летом люди активно обращаются за помощью, и всегда важно успеть на вызов вовремя, что называется, по горячим следам.