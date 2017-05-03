Автор: Виктория Малая

Участковые получили в подарок автомобиль

Опубликовано: 03.05.2017 14:18

Вручили ключи от нового автомобиля. Участковым уполномоченным четвертого отдела полиции Иркутска подарили "Жигули". Раньше полицейским приходилось справляться без личного транспорта, на вызовы добирались на автобусе, а порой и вовсе пешком.

Между тем район не маленький, он включает в себя станции "Батарейная" и "Вересовка", а также "Второй городок". Всего там проживает около восьми тысяч жителей. Сейчас помощь им будут оказывать оперативнее.

Григорий Резников, депутат думы г.Иркутска: Год назад нам участковые пообещали навести порядок в районе. Год прошел, порядок есть. И мы выполняем свое обещание, дарим вам этого вороного коня, и вы должны быть не просто лучшими участковыми, вы должны быть примером для всех участковых города Иркутска.

Олег Нефедьев, старший участковый уполномоченный отделения полиции №4: Не хватало нам мобильности в плане передвижения. Не всегда получалось приезжать вовремя на заявки, на просьбы граждан. Сейчас надеемся, будет намного все оперативнее, по времени сократятся передвижения наши.

Участковые отмечают: автомобиль в преддверии летнего периода особенно актуален. Начинается дачный сезон, возрастает количество мелких краж и хулиганских происшествий. Именно летом люди активно обращаются за помощью, и всегда важно успеть на вызов вовремя, что называется, по горячим следам.

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