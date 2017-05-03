Автор: Анастасия Байдракова

Вихоревка снова замерзает

Опубликовано: 03.05.2017 14:06

Единственный из четырех котлов, который работал, сломался. Мерзнуть жители города в Братском районе Приангарья будут как минимум еще три дня. Температура в это время, по обещаниям синоптиков, будет держаться около пяти градусов тепла днем. Сейчас город горячей водой снабжает электрическая котельная, она же поддерживает тепло в детсадах и больницах.

Проблемы с отоплением в Вихоревке начались еще осенью. Тепло запустили поздно, котлы постоянно ломались, обслуживали их некачественно, угля не хватало. В итоге в начале декабря в городе ввели режим ЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность" в отношении сотрудников мэрии. После вмешательства областных властей ситуация стабилизировалась, но в марте вновь произошла авария. А в апреле еще одна. Сейчас оборудование ремонтируют, ввести в строй его обещают вечером 5 мая.

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