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Автор:
Яна Романова

Школу боевых искусств с филиалами во всех территориях области могут создать в Приангарье

Опубликовано: 03.05.2017 13:48

Создание такой школы позволит решить большую часть проблем с развитием массового спорта. Об этом говорили на встрече представители Российского союза боевых искусств и спикер регионального парламента Сергей Брилка.

Он отметил: культ физической культуры стал не самым первым в школе. Он еще раз напомнил о весьма непривлекательной статистике. Дети в Иркутской области болезненные, и необходимо как раз и вовлекать их в спорт, чтобы решить сразу несколько проблем: и со здоровьем, и дополнительно помочь ребенку адаптироваться в окружающей его социальной среде, дать возможность поверить в собственные силы. "Депутаты Законодательного собрания единогласно проголосовали за то, что в направлении физической культуры и спорта необходимо что-то менять. Все невозможно, плохая статистика копилась десятилетиями. Для того чтобы сегодня эту статистику поменять в лучшую сторону, понадобятся и время, и усилия", - сказал Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

Представители союза боевых искусств рассказали, что сложности в работе часто у них общие: нет финансирования для выездов на соревнования, высокая стоимость аренды и нехватка помещений, подготовка тренерского состава. Итог встречи - федерациям боевых искусств необходимо объединяться для создания в Приангарье школы боевых искусств с филиалами.



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