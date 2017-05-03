Автор: Николай Бессонов

В школу №69 объявлен набор педагогов

Опубликовано: 03.05.2017 13:41

Внимание, нужны учителя! В школу №69, что в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска, объявили набор педагогов, работников администрации и технических специалистов.

Об этом заявил глава городского департамента образования Александр Костин. Резюме принимают по адресам depobr@admirk.ru и sopin1970@list.ru. Городские власти планируют открыть новую школу уже 1 сентября. Она станет самой большой в Приангарье и примет почти 1300 учеников в одну смену.

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