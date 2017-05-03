Автор: Яна Романова

300 тысяч мальков пеляди выпустили в Илимское и Карапчанское озера в Усть-Илимске

Опубликовано: 03.05.2017 13:39

Сиговых в разное время пытались развести в местном водохранилище, но не слишком успешно. Сегодня рыбовод с удивлением отмечает: малышня благополучно пережила многочасовую дорогу. Потерь нет, хотя в норме при перевозке погибает каждая пятая личинка.

Маленькие пеляди прибыли из села Сосновка Усольского района. Если все пойдет хорошо, спустя 2-3 года рыба достигнет товарного вида – 200-300 граммов. "Через 3 года у нее будет своя икра, мы будем отлавливать ее, инкубировать и выпускать сюда же. Мы планируем в это озеро запустить всех сиговых рыб: омуля, пелядь, хариуса. Если получится, может, еще и сига. Но это будет уже в садках. Потому что рыба дорогая и вольно ей никто не даст жить", - рассказал Тимофей Курский, рыбовод, арендатор озер.

В Карапчанский водоем в течение месяца заселят еще новоселов - мальков сазана. Пока арендатор делает это за свой счет.

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