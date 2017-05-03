Автор: Альфия Еремеева

Президент России намерен посетить Иркутскую область и Бурятию

Опубликовано: 03.05.2017 13:35

Владимир Путин пообещал приехать в Иркутскую область и Бурятию, чтобы посмотреть, как идут работы по восстановлению населенных пунктов. Президент провел совещание по вопросам ликвидации последствий пожаров в Сибири. Ему доложили: помощь погорельцам оказывают в полном объеме, с ними работают психологи, другие специалисты восстанавливают документы. На очереди выплата компенсаций.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал: жителей сгоревшей Бубновки планируют переселить в новые пятиэтажки соседних населенных пунктов. Строительство там закончат осенью. Или можно выделить погорельцам земельные участки, где бы они сами возводили себе жилье. В Саянске, где сгорела часть многоквартирного дома, уже в мае полностью отремонтируют крышу. А до конца сентября приведут в порядок сгоревшие квартиры.

От огня в Приангарье пострадало несколько населенных пунктов. Погорельцы переехали к родственникам и в пункты временного размещения. При этом уезжать из родных мест навсегда они не собираются. Так, жители деревни Вершина Аларского района отказались переезжать в районный центр и решили отстраиваться на своей земле.

Изображения новости