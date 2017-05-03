Автор: Николай Бессонов

Сразу несколько уголовных дел возбудили по фактам пожаров в Приангарье

Опубликовано: 03.05.2017 13:31

Следователи подозревают власти Зиминского и Аларского районов в ненадлежащем исполнении своих обязанностей. А проще говоря, возгорания тушили не оперативно, к пожароопасному периоду подготовились плохо. Из-за чего огонь уничтожил сразу несколько жилых домов, оставив десятки людей без жилья.

Ждет расследования и пожар в многоквартирном доме в Саянске, там огнеборцам пришлось эвакуировать 38 человек. По мнению представителей следственного комитета, местный отряд пожарной службы выехал на вызов слишком поздно, недооценив всю сложность ситуации.

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