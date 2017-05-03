Сразу несколько уголовных дел возбудили по фактам пожаров в Приангарье

По данным ЦБР (2017.05.03)
Выпуск новостей за 02.05.2017 (70.61)
Следователи подозревают власти Зиминского и Аларского районов в ненадлежащем исполнении своих обязанностей. А проще говоря, возгорания тушили не оперативно, к пожароопасному периоду подготовились плохо. Из-за чего огонь уничтожил сразу несколько жилых домов, оставив десятки людей без жилья.
Ждет расследования и пожар в многоквартирном доме в Саянске, там огнеборцам пришлось эвакуировать 38 человек. По мнению представителей следственного комитета, местный отряд пожарной службы выехал на вызов слишком поздно, недооценив всю сложность ситуации.