Автор: Внеш. корр.

Школьники Братска осквернили могилы на кладбище

Опубликовано: 03.05.2017 13:29

Дети-вандалы. В Братске пятеро школьников осквернили несколько десятков могил на Бикейском кладбище. Юные злоумышленники разрушили оградки, надгробия и кресты на местах захоронений.

Поврежденные могилы обнаружили родственники усопших и немедленно обратились в полицию. Теперь родителям хулиганов грозит административная ответственность за "неисполнение обязанностей по воспитанию". А детей, которым всего от 8 до 10 лет, поставят на учет в ПДН. Восстанавливать ущерб также придется родителям нарушителей.