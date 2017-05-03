Автор: Алексей Келэвро

Центр Иркутска сковали дорожные пробки

Опубликовано: 03.05.2017 13:27

Зато теперь есть и такой опыт - так автомобилисты охарактеризовали перекрытие улицы Гагарина в Иркутске на весь день для съемок рекламного ролика с Михаилом Пореченковым. Вряд ли знаменитый актер знает, что сегодня его работа стала причиной колоссального городского автозатора. Буквально все центральные улицы были парализованы.

Центральные улицы Иркутска сегодня с самого утра ощутили на себе размах столичной рекламы. Точнее, последствий, с которыми сталкиваются автомобилисты мегаполиса в момент съемок кинофильмов или рекламных роликов. В Иркутске в связи со съемками видео, главным героем которого стал артист Михаил Пореченков, перекрыли бульвар Гагарина с 10.00 до 20.00. Однако пробки образовались по всему центру. Автомобили двигались со скоростью около 2 километров в час. Заторы были на Ленина, Дзержинского, Тимирязева, Карла Маркса и всех прилегающих к ним улицах. В результате пятибалльная пробка, к которой водители оказались не готовы. Простаивая в пробке, автомобилисты даже писали в социальные сети объявления о знакомстве и стихи.

Стою я в пробке из последних сил,

Кончается терпенье и бензин,

Мотор чихает, злобно травят шины,

Сигналят сзади злобные машины.

Действительно, пробками иркутян не удивить, вопрос в том, что послужило причиной затора.

- Не возмущаемся, привыкли уже.

- Почему мы, простые люди, должны стоять? Я на работу, например, опаздываю. Здесь и так постоянные пробки и без рекламы всякой.

- Как думаете, это правильно, что одни люди зарабатывают деньги, а другие в пробке стоят? Это неправильно совершенно! Движение надо сделать как раньше, как было и не перекрывать ничего.

Гневные взоры автомобилистов направлены на сотрудников ДПС, именно они выставили заграждение и не разрешают проезд. Однако, как нам пояснили в ГИБДД, автоинспекторы лишь обеспечивают безопасность проведения массового мероприятия. Съемки этого ролика согласовали на комиссии по рассмотрению городских мероприятий. Рекламный ролик приравнен к параду, торжественному концерту или митингу. И, по сути, любой человек может попросить перекрыть любую городскую улицу, если соберет необходимые разрешительные документы. А это, как пояснили в городской администрации, несложно.

Несложно, оказалось, арендовать и пожарную машину вместе с сотрудниками. Это для спецэффектов: при помощи пожарных рукавов имитируют осадки. Одним словом, в съемках этого ролика приняли участие, пусть и косвенно, все иркутяне.

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