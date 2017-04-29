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Автор:
Анастасия Байдракова

Вторая Байкальская олимпиада боевых искусств прошла в Иркутске

Опубликовано: 02.05.2017 16:17

Изображение 14 видов боевых искусств в одном зале. 2,5 тысячи спортсменов из разных регионов России, а также из-за рубежа. Вторая Байкальская олимпиада боевых искусств прошла в Иркутске. За два дня соревнований разыграли почти 500 комплектов наград.

Дзюдо, бокс, борьба, карате, самбо, ушу, панкратион - это лишь неполный перечень единоборств, в которых спортсмены боролись за победу. Участников олимпиады приветствовал мэр Иркутска Дмитрий Бердников. "Это хорошая, замечательная традиция, которая подчеркивает спортивность нашего населения, спортивность нашего города и боевой дух нашего города. Это мероприятие, направленное на патриотическое и физическое воспитание подрастающего поколения, этих ребят и девчат, которые принимают участие в празднике", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Кроме состязаний, на олимпиаде организовали показательные выступления в разных видах боевых искусств. В этом году соревнования посвятили 50-летию побратимских отношений между Иркутском и японским городом Канадзава.

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