Автор: Маргарита Кислицына

Монумент памяти драматурга Владимира Гуркина останется в столице Приангарья

Опубликовано: 02.05.2017 16:03

Барельеф, вылитый из металла, открыли осенью 2016 года в честь юбилея знаменитого земляка, автора всенародно любимой пьесы "Любовь и голуби".

Работа скульпторов и изготовление панно обошлось в полтора миллиона рублей. Собрать такие средства авторам проекта, это инициативная группа иркутян, не удалось. Из-за крупного долга Иркутск рисковал потерять монумент в 130-м квартале. За помощью обратились к городским властям. Недостающую сумму решено выплатить из внебюджетных источников.