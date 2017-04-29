Монумент памяти драматурга Владимира Гуркина останется в столице Приангарья

По данным ЦБР (2017.04.29)
Выпуск новостей за 29.04.2017 (43.54)
Барельеф, вылитый из металла, открыли осенью 2016 года в честь юбилея знаменитого земляка, автора всенародно любимой пьесы "Любовь и голуби".
Работа скульпторов и изготовление панно обошлось в полтора миллиона рублей. Собрать такие средства авторам проекта, это инициативная группа иркутян, не удалось. Из-за крупного долга Иркутск рисковал потерять монумент в 130-м квартале. За помощью обратились к городским властям. Недостающую сумму решено выплатить из внебюджетных источников.