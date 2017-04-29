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Автор:
Анастасия Байдракова

Школьники Иркутского района приняли участие в военно-спортивной игре "Зарница"

Опубликовано: 02.05.2017 16:02

Стрелять без промаха, знать медицину и легко ориентироваться на местности. Военно-спортивная игра "Зарница" собрала самых активных школьников Иркутского района. Участников ждали 10 непростых испытаний. Кто стал победителем, расскажем в следующем материале.

Правильно надеть костюм химзащиты - задание не из легких. Облачаться нужно на время. Противогаз, конечно, в первую очередь. И тщательно закрепить все застежки. Каждая ошибка - штрафной балл. В разных испытаниях - разные лидеры. Где-то нужна хорошая техника, например, чтобы бросить гранату. Где-то точность. Автомат Калашникова мало разобрать и собрать как можно быстрее. "Сперва нужно отсоединить магазин и снять с предохранителя. Они, наоборот, снимают с предохранителя, и только потом снимают магазин. Это неправильно. За это накидывается штрафное время в 30 секунд", - объясняет Николай Балабанов, судья на этапе.

"Зарница" - игра, которая воспитывает, в том числе, чувство товарищества. Участники учатся поддерживать друг друга, думать о результате всей команды, а не о личном успехе. "Просто у нас девочки некоторые слабые, и мальчики, которые бежали рядом, поддерживали их. Помогали не сдаться, не сойти с дистанции. А те, которые бежали впереди, бежали для себя - проверить свой характер, проверить себя на прочность. Такая тактика у команды была", - рассказал Андрей Карнаухов, участник районной военно-спортивной игры "Зарница".

Эти юноши с охотой говорят об армии, называют род войск, где бы хотели служить. И спокойно, без лишнего пафоса подтверждают: да, мы любим свою родину. "Зарница" - лишь одно из мероприятий системы патриотического воспитания. "В каждой школе, во-первых, идут отборочные соревнования, у нас проходят и лекции, и уроки, посвященные Дню Победы, активно участвуют все наши школьники в поздравлениях ветеранов, готовят концерты, мы проводили тесты по истории Великой Отечественной войны, практически все школы в этом участвовали. И надо сказать, что праздник действительно в душе у всех", - отметила Екатерина Михайлова, председатель комитета по социальной политике администрации Иркутского района.

Участвовали в соревнованиях 18 команд из разных муниципалитетов. В тройке лучших Оёк и Ширяево. А победителями стали школьники из Ревякина. Они представят Иркутский район в областной "Зарнице".

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