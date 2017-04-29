виас медиа
рекламное агентство
ООО "Премьер Медиа"
CTC-Иркутск
Домашний
Радио
Рекорд Иркутск
104.2FM
радиостанция
Европа Плюс Иркутск
103.8FM
Юмор FM
106.0FM
Новое Радио
102.6FM
Радио Дача
107.5FM
Дорожное радио
91,1FM
Радио7 Иркутск
100.9FM
Радио ВЕСТИ FM
101.7FM
Ретро FM
104.6FM
Радио Искатель
103.1FM
16+
тЕЛМБНБ

Погода в Иркутске

+5
Ср
ночь
0/+2
Ср
утро
-1/+1
Ср
день
+4/+6

По данным Angara.Net и Gismeteo.ru

Курсы валют

Доллар/Рубль:
  56.9838
Евро/Рубль:
  62.0440

По данным ЦБР (2017.04.29)

logo
О телекомпании
История компании
Награды
Гости медиахолдинга
Лица компании
Руководство
Ведущие
Команда
Новости
Веб-камеры
Наши программы
Радио
Телепрограмма
Видео
Репутация
Архив
Форум
Бегущая строка
Вакансии
Контакты

Внимание розыск!

Переход по дате

< 2017, Май >
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Новости - видео

Выпуск новостей за 29.04.2017 (43.54)

Проиграть в окне

Поиск по архиву новостей

Ключевые слова:
Год:
Начальная дата:
Конечная дата:



Автор:
Николай Бессонов

В Солнечном рухнула стена, повреждены две машины

Опубликовано: 02.05.2017 15:57

Изображение И все-таки она упала - так теперь восклицают жители улицы Межевой в микрорайоне Солнечный Иркутска. Они давно переживали по поводу подпорной стенки, которую установили при строительстве нового жилого комплекса. И вот самые страшные опасения оправдались. Конструкция упала и повредила две машины. К счастью, людей рядом не было.

Тонны бетона не выдержали небольшого дождя. Трехметровая стена буквально погребла под собой дорогостоящие иномарки, превратив одну из них в груду металла. Все случилось в новом жилом комплексе в микрорайоне Солнечный. У местных жителей эта конструкция давно вызывает опасения. "Каждый раз когда идет дождь, размывает все сильнее, когда сильный ливень идет, между стыков вот этих плиток прямо идут водопады. А зимой все это замерзает, и такие сосульки из стены растут, и с каждым годом все это больше и больше", - говорит Артур Дуплинский.

Стенка не внушает доверия на всей протяженности. Всюду трещины и промоины. Но началась нехорошая история раньше. Это кадры четырехлетней давности. Тогда новостройку только возводили, и жители соседних коттеджей боялись, что рано или поздно их дома сползут в котлован. Видимо, опасались не зря. "Стенки бетонной нет, поэтому при любом более или менее сильном дожде полностью грунт будет сползать вниз. То есть линия дороги, сама дорога будет меньше, меньше и меньше, тем самым создавая как раз угрозу для жителей данной территории", - заявлял Илья Потёмкин, житель дома на ул.Межевой.

Как выяснилось, даже наличие стенки не гарантирует безопасности. Точнее, наоборот создает угрозу. Происшествию сегодня посвятили отдельное заседание в мэрии. Застройщик пообещал все исправить в рамках гарантии. Владельцам машин полностью компенсируют ущерб. Ну а жильцов новостройки и расположенных рядом коттеджей ждет очередная большая стройка. Ведь опасную стенку решили разобрать и фактически построить заново.

Изображения новости
Изображение Изображение Изображение Изображение
Видео новости

Скачать



на данную тему нет сообщений

Оставить комментарий


 Ж   К   Ч  | | Цвет: |  Ссылка   Картинка   Цитата  |

Имя:


Введите цифры, изображенные на картинке:
Отправить Очистить
© АС Байкал ТВ
664003, г.Иркутск, ул.Богдана Хмельницкого, д.36
Телефон: (3952) 281-000, факс: (3952) 281-001, Электронная почта:
При использовании материалов сайта необходима ссылка на источник: as.baikal.tv
Rambler's Top100

Time of page generation: 1.5802900791168 Sec.