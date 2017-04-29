Автор: Николай Бессонов

В Солнечном рухнула стена, повреждены две машины

Опубликовано: 02.05.2017 15:57

И все-таки она упала - так теперь восклицают жители улицы Межевой в микрорайоне Солнечный Иркутска. Они давно переживали по поводу подпорной стенки, которую установили при строительстве нового жилого комплекса. И вот самые страшные опасения оправдались. Конструкция упала и повредила две машины. К счастью, людей рядом не было.

Тонны бетона не выдержали небольшого дождя. Трехметровая стена буквально погребла под собой дорогостоящие иномарки, превратив одну из них в груду металла. Все случилось в новом жилом комплексе в микрорайоне Солнечный. У местных жителей эта конструкция давно вызывает опасения. "Каждый раз когда идет дождь, размывает все сильнее, когда сильный ливень идет, между стыков вот этих плиток прямо идут водопады. А зимой все это замерзает, и такие сосульки из стены растут, и с каждым годом все это больше и больше", - говорит Артур Дуплинский.

Стенка не внушает доверия на всей протяженности. Всюду трещины и промоины. Но началась нехорошая история раньше. Это кадры четырехлетней давности. Тогда новостройку только возводили, и жители соседних коттеджей боялись, что рано или поздно их дома сползут в котлован. Видимо, опасались не зря. "Стенки бетонной нет, поэтому при любом более или менее сильном дожде полностью грунт будет сползать вниз. То есть линия дороги, сама дорога будет меньше, меньше и меньше, тем самым создавая как раз угрозу для жителей данной территории", - заявлял Илья Потёмкин, житель дома на ул.Межевой.

Как выяснилось, даже наличие стенки не гарантирует безопасности. Точнее, наоборот создает угрозу. Происшествию сегодня посвятили отдельное заседание в мэрии. Застройщик пообещал все исправить в рамках гарантии. Владельцам машин полностью компенсируют ущерб. Ну а жильцов новостройки и расположенных рядом коттеджей ждет очередная большая стройка. Ведь опасную стенку решили разобрать и фактически построить заново.