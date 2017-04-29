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Автор:
Клим Куликов

Спортобзор

Опубликовано: 02.05.2017 15:08

Изображение В Иркутске в День Победы впервые пройдет первенство России по вольной борьбе, а футболисты "Зенита" провели первую домашнюю игру после зимнего перерыва. Другие спортивные новости в нашем дайджесте.

410 спортсменов из 52 регионов страны. 9 мая в Иркутске стартует первенство России по вольной борьбе среди юношей. Соревнования такого уровня в столице Приангарье пройдут впервые. Все спортсмены младше 18 лет. По итогам турнира сформируют сборную России для первенства Европы.

Илья Резник, министр спорта Иркутской области: Борьба будет нешуточной. В Иркутской области этим видом спорта занимаются порядка 2700 человек. 98 тренеров ведут эту работу. Вольная борьба - это очень распространенный вид спорта в области.

Кузьма Алдаров, заместитель председателя Законодательного собрания Иркутской области, президент федерации вольной борьбы Иркутской области: Популяризация этого вида спорта для нас очень важна. В Иркутской области есть очень мощные исторические корни по развитию вольной борьбы. Есть и сегодняшние ребята.

Старший тренер "Байкал-Энергии" Валерий Грачев не будет работать с командой в следующем сезоне. Такое решение приняло на днях руководство "бело-синих". Валерий Грачев пришел в "Байкал-Энергию" летом 2014 года. Специалисты отмечали, что с приходом Грачева игра команды в значительной мере изменилась к лучшему. В марте 2015 года иркутская команда впервые за 16 лет стала призером чемпионата России. Ожидается, что Грачев продолжит работу в Красногорском "Зорком". Ранее команду покинул сын тренера Илья Грачев, он перешел в шведский "Хамарбю".

Футбольный клуб "Зенит" провел первый матч весенней стадии первенства страны среди команд второго дивизиона зоны "Восток". В эти выходные подопечные Олега Яковлева принимали омский "Иртыш". Счет открыли гости уже на 11-й минуте усилиями Алексея Мацюры. Несмотря на пропущенный мяч, иркутяне владели преимуществом. А логично завершать атаки иркутянам просто не хватало точности. Второй тайм ожидаемо начался с наступления "Зенита". Иркутяне очень активно вели себя в атаке и на 51-й минуте забили. Но гол не засчитали. А через 9 минут Антон Багаев делает счет 2:0 в пользу "Иртыша". Уже в добавленное время иркутяне смогли подсластить поражение, отличился Григорий Труфанов. 1:2 - поражение "Зенита". Следующую встречу иркутяне проведут 3 мая, соперник - барнаульское "Динамо".

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